Фото с официальной страницы Марата Бисенгалиева После почти десятилетнего перерыва Марат БИСЕНГАЛИЕВ выступит в Уральске с солистами симфонического оркестра Алматы. По словам представителя культурного общественного фонда Марата БИСЕНГАЛИЕВА Ганимата БИСЕНГАЛИЕВА, с этим оркестром скрипач работает уже более пяти лет. - Программа концерта будет частично состоять из произведений, вошедших в новый альбом «Кочевник». В концерте прозвучат и новые произведения знаменитого Карла ДЖЕНКИНСА, который за последние годы создал немало сочинений по мотивам казахской музыки. Солистами «Симфонического оркестра Алматы» также будут исполнены произведения Лироя АНДЕРСОНА - знаменитого американского композитора, «короля» легкого классического жанра. Программа концерта составлена так, что безусловно доставит удовольствие как знатокам, так и простым любителям музыки. Мы планируем сделать турне по Западному Казахстану, из Уральска мы поедем с выступлением в Атырау, а следующий концерт дадим в Актобе. Может, это станет доброй традицией, и мы раз в год будем объезжать родные края, - отметил Ганимат БИСЕНГАЛИЕВ.