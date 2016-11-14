Алтай КУЛЬГИНОВ поручил департаменту по защите прав потребителей ЗКО совместно с палатой предпринимателей провести с владельцами общепитов разъяснительную работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Как пояснила исполняющая обязанности руководителя департамента по защите прав потребителей ЗКО Алтын УРЫНГАЛИЕВА, согласно законам, принятым в поддержку малого и среднего бизнеса, запрещены проверки санитарного состояния небольших предприятий общественного питания. - Все 29 человек, питавшиеся в одном из городских кафе, доставлены в областную инфекционную больницу. У 24 госпитализированных подтверждено заболевание - сальмонеллез. По остальным пятерым результатов пока нет, - сообщил руководитель городского отдела по защите прав потребителей Мадениет ТАНАУОВ. Как отметил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, в области создаются все условия для развития малого и среднего бизнеса, но представители бизнеса должны осознавать свою ответственность. - Все предприятия общественного питания обязаны соответствовать санитарным нормам. Для нас самое главное - здоровье жителей. Мы можем провести санитарный аудит таких точек, где кормят людей. Поручаю областному департаменту по защите прав потребителей совместно с филиалом палаты предпринимателей «Атамекен» до конца ноября встретиться лично с каждым владельцем точек общепита и провести с ними разъяснительную работу, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми жалобами, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Госпитализированы 29 человек, среди них есть беременная женщина и дети. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6-м микрорайоне. Сейчас полиция завела уголовное дело на хозяина заведения по статье 304 ч.1 УК РК. Посетители кафе намерены подать коллективный иск в суд на хозяина кафе, чтобы тот возместил им моральный ущерб.  