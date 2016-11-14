Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла сегодня, 14 ноября, примерно в 9 часов утра на пересечение улиц Шолохова и С.Тюленина. - Пожарная машина, выехавшая на вызов, столкнулась с автомашиной "КамАЗ" и автомашиной "ВАЗ". Водителем пожарной машины СПЧ-5 является старшина гражданской защиты Мурадым СУЛТАНИЯРОВ. В ДТП пострадал водитель "ВАЗа", он был доставлен бригадой скорой помощи в травмпункт областной клинической больницы с переломом ступни левой ноги, - сообщил оперативный дежурный ДЧС ЗКО Кыдыров. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, старшина гражданской защиты Мурадым СУЛТАНИЯРОВ в органах гражданской защиты работает с декабря 2007 года, на занимаемой должности - с октября 2013 года. Другие подробности аварии выясняются.