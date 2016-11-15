Несмотря на падение в нефтедобывающей отрасли за январь-сентябрь 2016 года регионом было выплачено налогов на 149,6 млрд тенге. Так в текущем году 38% налоговых поступлений в бюджет обеспечили пять крупнейших налогоплательщиков Атырауской области. В денежном эквиваленте сумма поступлений составила 57 млрд тенге. - Возглавляет пятерку компания «Болашак-Атырау», предоставляющая решения технических и кадровых вопросов в нефтегазовом секторе Казахстана, горнодобывающей промышленности, машиностроении и других отраслях промышленности. В текущем году она выплатила в бюджет 17 млрд тенге, - говорится в сообщении. На втором месте расположилась компания «Каспий нефть» с суммой налогов в 13,2 млрд тенге, на третьем – филиал компании «Шлюмберже Лоджелко Инк.» в Казахстане, который внес в республиканский бюджет в качестве налогов 10 млрд тенге. За год объем налоговых поступлений в республиканском бюджете увеличился на 921 млрд тенге, или на 45%. Лидирует по объему налоговых поступлений, как и ранее, Алматы – 252,3 млрд тенге.