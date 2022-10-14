Об этом сообщил заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО Куанышбек Мухангалиев.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В честь праздника запланировано около 200 культурных мероприятий по области: торжественные собрания, праздничная концертная программа, театрализованное представление, круглый стол, книжные выставки и экскурсии по музеям, спортивные мероприятия.
22 октября в центре искусства «Атамекен» состоится праздничный концерт, организованный областной филармонией имени Г.Курмангалиева.
25 октября в 18:00 на площади Первого Президента пройдёт праздничная концертная программа «Менің елім, менің Қазақстаным» - «Моя страна, мой Казахстан», а на вновь открывшемся Центре культуры «Алтын Орда» в Зачаганске состоится праздничная концертная программа «Еңсесі биік Егемен ел».
В районных центрах проведут праздничные концерты и торжественные собрания:
в Акжайыкском районе ко Дню Республике - «Моя Республика»;
в районе Байтерек - «Моя Суверенная Страна – моя Республика»;
в Бокейординском районе - «Нұрлы Отанымыз – тәуелсіз Қазақстан»;
в Жанибекском районе - «Моя Республика – мое сокровище!»;
в Казталовском районе - «Моя страна навсегда - Казахстан»;
в Сырымском районе «Ерікті ел - Қазақстан»;
в Бурлинском районе - «Моя Родина- Казахстан»;
в Таскалинском районе - «Отаным - Қазақстан».
Также ко Дню Республики в Теректинском районе состоится церемония открытия историко-краеведческого музея в селе Теректи, в районе Байтерек состоится церемония открытия музыкально-драматического театра «ШЫҢ», где для зрителей представят спектакль «РУХ», посвященный 150-летию А. Байтурсынова.
Напомним, 25 октября стал национальным праздником - Днём Республики, а 16 декабря стал государственным праздником – Днём независимости (ранее был национальный праздник). В этом году выходной день перенесут. Таким образом:
22 октября (суббота) - рабочий день,
23 октября (воскресенье) - выходной день,
24 октября (понедельник) - выходной день,
25 октября (вторник) - праздничный, выходной день.
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