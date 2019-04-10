Иллюстративное фото из архива "МГ" В региональной палате предпринимателей заявили, что в регионе существует проблема непрозрачности межведомственного согласования выдачи разрешительных документов, сложности при получении полной и достоверной информации по земельным вопросам, немотивированные или необоснованные отказы государственных органов в предоставлении права на земельные участки. Все это порождает административные барьеры и коррупционные риски в земельных отношениях. Выяснилось, что в 2018 году прокуратурой проведены проверки акиматов на предмет соблюдения требований земельного законодательства за период с 2015 по 2018 годы. В результате по ЗКО было выявлено более 500 фактов нарушений местными исполнительными органами порядка предоставления земельных участков без проведения торгов, конкурсов, аукционов. – Возникает вопрос, почему так получилось? А основная причина заключалась в различном толковании акиматами отдельных норм Земельного кодекса. Этому предшествовали многочисленные и не всегда ясные изменения в Земельный кодекс. Только за последние 3 года в Земельный кодекс было внесено более 25 поправок, - отмечает заместитель директора по правовым вопросам Нуржана Максотова. Стоит отметить, что сейчас предоставление земель, находящихся в государственной собственности, осуществляется исключительно через торги. Однако, ранее для строительства в черте города они предоставлялись без проведения аукционов. – Таким образом, понимание акиматами статей 44-1 и 48 Земельного кодекса как самостоятельных оснований предоставления права на земельные участки, по сути, и явилось процедурным нарушением, что формально было констатировано органами прокуратуры. Указанная коллизия была устранена только Законом РК от 04 мая 2018г. №151 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений». Согласно внесенным изменениям предоставление земель под строительство в черте населенных пунктов осуществляется только через торги, - отметила Нуржана Максотова. Необходимо отметить, что многие земельные участки были уже освоены, вложены существенные денежные средства, в том числе и заемные. Поэтому изъятие земли автоматически означало потерю бизнеса. – Признание актов акиматов и заключенных ими договоров по выделению предпринимателям земельных участков незаконными только из-за несоблюдения установленных процедур, если нет бесспорных оснований признания их недействительными или они не связаны с коррупционным поведением землепользователей, нарушает конституционные принципы защиты права собственности и иных прав добросовестных предпринимателей. Тем самым, фактически, к ответственности будут привлекаться добросовестные приобретатели, то есть, предприниматели, которые нарушения закона не допускали. В целях обеспечения и защиты прав предпринимателей нам надо было принять решения удовлетворяющее все стороны, - рассказала Максотова Нуржана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.