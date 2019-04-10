Согласно материалам уголовного дела, Мерей был задержан сотрудниками антикоррупционной службы при получении взятки в сумме 1 700 000 тенге от бизнесмена. За такое вознаграждение подсудимый обещал предпринимателю прекратить уголовное преследование. При оглашении приговора суд учел семейное положение подсудимого, наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья – мужчине удалили почку. - Приговором суда Мерей признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 ч. 2 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, - прокомментировал приговор судья суда № 2 г. Актобе Темирбек Алданов. Местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительная система минимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА