Жители Атырау с послеобеда спешат сделать селфи или просто запечатлеть небо с густыми клубами дыма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Почти полгорода на 17.30 окутано дымом. Жители нефтяной столицы начали паниковать: что за пожар такой долгий? Как объяснили в ДЧС, горит камыш в пригороде, причем пожар не крупный. Ситуация под контролем. К счастью, пока запаха гари не ощущается. Лина ОЙЛОВА