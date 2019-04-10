Почти полгорода на 17.30 окутано дымом. Жители нефтяной столицы начали паниковать: что за пожар такой долгий? Как объяснили в ДЧС, горит камыш в пригороде, причем пожар не крупный. Ситуация под контролем. К счастью, пока запаха гари не ощущается.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.