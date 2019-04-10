Мать-одиночка, воспитывающая четверых детей, Елена Слежова вынуждена была обратиться к атыраусцам и ко всем неравнодушным людям помочь ей поставить на ноги 5-летнюю дочь - инвалида с детства. - Моей дочери Камилле нужна операция. У нее косолапие одной ноги. Когда мы идем играть на детскую площадку, все смеются над ней... У нас иногда нет денег на школьные принадлежности, вещи... Помогите, пожалуйста, люди добрые, - со слезами на глазах говорит на видео Елена. Сама она не в состоянии накопить на операцию малышке: раньше подрабатывала уборщицей в разных местах, но из-за недавней трагедии в столице участковый инспектор строго-настрого запретил оставлять детей без присмотра. У девушки был гражданский муж, но он ушел и никаких алиментов, соответственно, нет. Жительница Атырау Инкар Аманкулова, впечатленная историей, написала пост в группе "Книга жалоб и предложений" соцсети Facebook с просьбой помочь девушке не только деньгами для операции дочке: "Им нужна еда, одежда, школьные принадлежности, форма. Любая помощь. Давайте не проходить мимо и поможем, кто чем может". Между тем, психолог, работающий в детских домах Атырау, заметила в разговоре с нами, что девушке нужно не вещи и средства нести, а реально помочь ее ребенку с операцией, других устроить в садики, а Елену - на постоянную работу. - Мы многим интернатским раньше помогали. Квартиры выбивали или место в общежитии. Но многие, заметила, просто не хотят работать. А вот в случае с дочкой Елены нужно, действительно, чтобы помогло государство, - сказала Нелли Куликовских. Она также добавила, что и мужа, пусть и гражданского, хорошо бы привлечь в помощь. "МГ" связался с Еленой. По ее словам, после публикации в соцсетях ей помогли очень много атыраусцев и позвонили с облздрава. Значит, есть надежда, что ее дочь будет ходить.

jodr3JcJfLk

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.