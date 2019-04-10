Алина Мулдагалиева рассказала, как ей удалось выиграть 11 грантов в США и Гонконг. - Из всех полученных грантов два - в Гонконг, остальные 9 в Америку. Я выбрала Drexel University в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Он считается одним из ведущих вузов по практическим исследованиям и по обмену опытом. Ежегодно туда поступают две тысячи первокурсников. На первом курсе идет только учеба, а со второго курса полгода занятий, а вторую половину - работа, - говорит школьница. - Стипендия там не предусмотрена, только обучение и проживание. Уже в середине августа я уеду туда. Сейчас оплатила депозит - 500 долларов - в этот университет, по-другому это резервация своего места, то есть я подтверждаю тем самым, что выбрала точно этот вуз и эту специальность. Алина пояснила, что в разных странах прием документов на обучение идет по-разному. - Везде разные сроки. Заранее, примерно за год, мы начинаем сдавать международные экзамены: IELTS, SAT. После получаемых результатов начинаем заполнять заявку. К примеру, в США отбор идет с сентября. Заполнение идет на онлайн-портале. Там указываем всю информацию: кто мы, данные о семье, своей успеваемости и даже хобби. Также прикрепляем туда свои документы и результаты этих экзаменов. Потом ожидаем. Там идет разделение на ранний период и поздний. Некоторые результаты я узнала уже в январе, какие-то вышли в начале апреля, - рассказывает Алина. - К примеру, SAT я сдавала в Астане, в Уральске, к сожалению, нет таких центров, которые принимают эти экзамены. IELTS сдавала в школе и сама, лучший результат отправила. Эти экзамены можно сдавать хоть с седьмого класса. Главное - сдать их хорошо. К примеру, SAT содержит программу 11-12 класса, но у нас есть школьники, которые сдают эти экзамены с 9-10 класса, чтобы примерно понимать, что это такое. Алина рассказывает, что сдала все экзамены без дополнительных подготовок. - Я не ходила к репетиторам, и подготовка моя была только в школе, потому что система обучения в НИШ основана на Кэмбридже, нам легче сдавать эти экзамены, мы знаем тип этих заданий. В нашей школе трехъязычие, то есть любой ученик свободно может выражать свою мысль на трех языках. Это тоже очень помогает сдавать международные экзамены, так как все они проводятся на английском языке, - отметила школьница. По окончанию Drexel University Алина получит степени «бакалавр» и «магистр» по специальности «Химическая инженерия». Но школьница еще не решила, кем она хочет стать в будущем. - Для меня главное - обучиться и в процессе понять, где все же интереснее, а потом уже сделать правильный выбор. В том университете, где я буду учиться, студентам дают практическую возможность поработать в компаниях, как местных, так и зарубежных. Дают возможность почувствовать себя специалистом с сфере химической инженерии, - говорит ученица. Даже свободное время Алина старается проводить с пользой. - В свободное время я стараюсь сочетать пользу и отдых. Очень люблю танцевать, потому что раньше профессионально занималась бальными танцами, да и по сей день могу выступить на каких-то мероприятиях. Люблю петь, мне это всегда нравилось, - сказала девушка. За время обучения в НИШ Алина дважды проходила обучение в Америке. Она жила в мексиканской семье. По словам девочки, мексиканцы похожи с казахами гостеприимством. - Они чем-то похожи на казахов, к ним постоянно приходили гости, они такие же приветливые. До сих пор поддерживаю связь и общаюсь с ними. Я хотела бы еще пожить в США, это большие возможности и развитая страна. Совершенно другая культура и другие люди, возможно, это меня и привлекает. Они более свободны по отношению к людям и выражению своих мыслей. Там не осуждают людей, не говорят о человеке за спиной. Однако, где я точно буду жить - не знаю, возможно, вернусь на родину. В Казахстане много природных ископаемых. У нас перспективное государство, чтобы приехать после учебы с новыми идеями и взглядами и внедрять проекты, - отметила ученица. Стоит отметить, что Алина – претендент на звание «Алтын белгi», призер международной онлайн-олимпиады по химии МФТИ г. Москва, обладатель Best Speech Certificate («Лучшая речь») на школьной конференции модели ООН, финалист программы обмена лидеров FLEX и участник CTY от JohnsHopkinsUniversity в США, чемпион города по лыжному спорту и чемпион области по спортивно-бальным танцам. Принимает активное участие в социальной сфере: волонтер на крупных международных событиях, таких как Ironman 70.3 Astana и Global Conferenceon Primary Health Care. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.