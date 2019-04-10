Средний ремонт ул.Жамбыла - от ул.Айталиева до ул.Ружейникова, сумма проекта – 470 млн тенге. Капитальный ремонт ул.Елизарова - от ул.Д.Нурпейсовой до ул.Жайык; сумма проекта - 119 млн тенге. Капитальный ремонт ул. Аманжолова - от ул.Сарайшык до ул. Пугачёва; сумма проекта - 374 млн тенге. Капитальный ремонт ул.Жунисова - от ул.Т.Масина до ул.Пугачева; сумма проекта - 286 млн тенге. Строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод ПДП-2 п. Деркул (2 очередь); сумма проекта - 3 568 млн тенге. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Светлая - от ул.Согласия до ул.Алаша; сумма проекта – 205 млн тенге. Капитальный ремонт подъездной дороги в промзоне Желаево г.Уральск; сумма проекта - 119 млн млн тенге. Реконструкция дорог в мкр. Сарытау, п. Зачаганск; сумма проекта - 1 247 млн тенге. Капитальный ремонт ул. 8 Марта - от ул.Д.Нурпейсовой до ул.Пугачева; сумма проекта - 251 млн тенге. Капитальный ремонт ул.Самарская - от ул.Сарайшык до ул.Акмурзина; сумма проекта - 380 млн тенге.

Капитальный ремонт ул.Молдагуловой - от ул.Тайманова до ул.Куличева; сумма проекта – 715 млн тысяч тенге. Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, срок - 1 июня. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Есенжанова - от ул.Конкина до конечной остановки М-10; сумма проекта – 647 млн тенге. Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, срок - 1 июля. Реконструкция подъездной дороги от границы города в направлении п.Белес, район Байтерек; сумма проекта – 2 507 млн тенге. Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, срок - 1 июня.

Капитальный ремонт улиц Белинского, Космонавтов, Гоголя, Хорошкина п. Деркул – подрядчик ТОО «ТуркестанЖолСервис». Протяженность дороги 1800 м. Общая сумма проекта – 304 млн тенге. Реконструкция автомобильных дорог в мкр.Балауса (А.Кашабаева, 10 улица, Шопан батыр, В.Радлова, Валиханова, Жалелова); протяженность дороги 3534 м. Общая сумма проекта - 649 млн тенге. Капитальный ремонт ул.Даулеткерея, ул.Кердери, ул.Караша, ул.Савичева г.Уральск, общая сумма проекта – 361 млн тенге.

Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей в п. Зачаганск, протяженность дороги 1084 м, общая сумма проекта –125 млн тенге. Реконструкция путепровода через железную дорогу и покрытий подходов в районе Нефтебаза, протяженность дороги 988 м, общая сумма проекта – 5 222 млн тенге.

Нужно отметить, что большая часть средств по переходящим объектам была освоена в прошлом году, сообщили в отделе ПТ и АД г. Уральска.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ремонт дорог общей протяженностью 53 км обойдется на сумму 7 млрд тенгеИз этой суммы 3 миллиарда выделяет КПО б.в. Шесть объектов из 20 являются переходящими с 2018 года. Таким образом в этом году за счет бюджета отремонтируют следующие улицы:4. Капитальный ремонт ул.Д.Нурпейсовой - от ул.Мухита до ул.Елизарова, протяженность дороги - 500 м. Общая сумма проекта – 161 млн тенге.С 1 ноября начаты работы по строительству моста в районе Нефтебаза. Мост в районе Нефтебазы по ул.Есенжанова был построен в 1978 г. За 40 лет эксплуатации мост ни разу не ремонтировался, что и привело в итоге к аварийному его состоянию. - Согласно проекту, ширина нового моста составит - 20 м (от перил до перил), увеличится число полос с 2 до 4, также проектом предусмотрен монтаж перильного и барьерных ограждений, установка опор освещения. Протяженность с подходами 988 метров. Заказчиком строительного объекта является КПО б.в., сумма объекта - 5,5 млрд тенге. Срок строительства согласно ПСД более 2 лет, но подрядчик планирует завершить строительно-монтажные работы раньше срока, - рассказал и.о. руководителя отдела ПТ и АД г. Уральск Айдар Менеев. Что касается текущего ремонта дорог, то определена подрядная организация. Договор заключен с ТОО «Айдана». Общая стоимость работ по текущему ремонту дорог составляет 280 млн тенге. В рамках текущего ремонта предусмотрен ямочный ремонт на 50 улицах города. Работы начаты 8 апреля.