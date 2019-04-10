В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что мобильной группой в составе участкового инспектора полиции ОП Казталовского района и инспектора РГКП «Охотзоопром» возле зимовки Калабай Бирликского сельского округа была остановлена автомашина "Нива Шевроле". В салоне автомашины находился житель Казталовского района и инспектор РГКП «Охотзоопром». - При осмотре автомобиля были обнаружены 10 штук сайгачьих рогов, 1 нож, пила, 2 единицы оружия и патроны 12 калибра. По данному факту ОП Казталовского района начато досудебное расследование по статье 337 УК РК "Незаконная охота" и по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - отметили в департаменте.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.