Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат Байменов, чтобы отключить теплоснабжение в городе должна установиться среднесуточная температура воздуха не менее 10 градусов. Такая температура должна продержатся в течение трех дней. - Если в течение трех суток в городе среднесуточная температура составляет более 10 градусов тепла, это и является условием для отключения тепла. РГП "Казгидромет" ежедневно предоставляет нам данные о температуре воздуха. Так вот, среднесуточная температура уже трое суток более 10 градусов выше нуля, поэтому мы планируем отключить отопление 11 апреля, - рассказал Мурат Байменов. По словам генерального директора, на конец отопительного сезона долг населения перед предприятием составляет 891 млн тенге. – Наш долг перед газовиками составляет порядка 756 млн тенге, - сообщил Мурат Байменов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.