Внеочередные выборы президента Казахстана в нашей стране пройдут уже в третий раз. Ранее они проводились 3 апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года.19 марта свои полномочия сложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. Обязанности президента РК временно исполняет Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса принес присягу .Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля. Отмечается, что сроки проведения избирательных мероприятий внеочередных выборов устанавливаются ЦИКом. Право на выдвижение кандидатов в президенты согласно пункту 1 статьи 55 Конституционного закона "О выборах" принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Об этом говорится в информации, подготовленной пресс-службой ЦИК. В Центризбиркоме планируют в ближайшее время утвердить календарный план мероприятий по подготовке к предстоящим внеочередным выборам президента. Напомним, 19 марта свои полномочия сложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК будет Касым-Жомарт Токаев.9 апреля президент Казахстана объявил досрочные выборы президента, которые пройдут 9 июня 2019 года.