Иллюстративное фото из архива "МГ" Результаты проверки специальной мониторинговой группы при департаменте агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Атырауской области на брифинге огласили председатель группы Амангельды Абдолов и заместитель руководителя департамента Малик Кариев. По словам спикеров, 90% членов мониторинговой группы - из неправительственных организаций. Поэтому эффективность работы группы такая высокая: из громких выявлений были озвучены "оплошность" сотрудника атырауского политехнического колледжа имени С. Мукашева, который за "добро" на получение гранта попросил 300 тысяч тенге. Работник получил строгий выговор. Кроме того, проверка в студенческих общежитиях выявила присутствие посторонних лиц, несоблюдение санитарно-гигиенических требований. А рейды в поездах по маршрутам Атырау-Алматы, Мангышлак-Атырау, Атырау-Актобе, Актобе-Атырау и Атырау-Ташкент-Ургенч-Саратов показали 5 технических нарушений и 21 безбилетного пассажира, на проводников наложены соответствующие штрафы. Представители группы отметили и то, что в Атырау действует карта общественного контроля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.