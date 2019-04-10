Вот уже более двух месяцев как в Уральске работает специализированный центр услуг по ДНК тестированию. На часто задаваемые вопросы отвечает руководитель ДНК центра Андрей Харлап. - Могу ли я узнать историю своей прямой мужской линии и что конкретно я получу после такого анализа? - Мужчины наследуют информацию, заключенную в Y-ДНК из поколения в поколение. Данная хромосома передается от отца к сыну практически в неизмененном виде, это и дает возможность проанализировать результаты и выявить сходства. У женщин есть митохондриальная ДНК, которая позволяет определить происхождение по материнской линии. После анализа Вы узнаете свою гаплогруппу, получите свой гаплотип, отчет о ближайших и далеких предках по прямой мужской (женской) линии с их географией, этнической и родовой принадлежностью - Возможно, ли выяснить на 100% свое происхождение, понять какие народности были в роду? - ДНК генеалогия хоть и молодая наука, но уже сформировала достаточную базу для точного выявления этнической составляющей в процентном соотношении, путем геномного анализа: аутосомного ДНК тестирования. Оно, с большой долей вероятности, также дает возможность выявить ваших близких и дальних родственников по всем предковым линиям. Сравнение всех результатов ведется по общей ДНК базе данных, включая научные образцы. Это позволит досконально изучать вашу родословную, ваше шежире. - Сколько стоят ДНК тесты и как долго по времени ждать результаты? - Цены вы можете посмотреть на нашем сайте, указанном ниже. Вся процедура занимает в среднем около шести недель, в зависимости от загруженности лаборатории. Все ДНК тесты имеют только генеалогический характер и юридической силы не имеют. Заявки принимаются по адресу: г. Уральск, ул. Дины Нурпеисовой 12/1 (здание АТиСО), офис 109/2, пн-пт с 9.00 до 18.00, телефон для справок: 8 702 222 77 22. Веб-сайт https: akharlap.wixsite.com/dnaservice. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  