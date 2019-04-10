Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния. - На эти цели из средств республиканского бюджета для ЗКО выделено 3 миллиона тенге. Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться на территории Западно-Казахстанской области в каждом территориальном органе полиции, -пояснили в департаменте. Стоит отметить, что в целях предотвращения травм, департамент полиции ЗКО просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефону на номер 102, либо на номер 112. К слову, граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.