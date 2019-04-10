Как мы знаем, наша страна является примером для всего мира своей многонациональностью и многоконфессиональностью. Республику Казахстан отличает религиозное и культурное многообразие, складывавшееся в течение длительного исторического периода. Ведь под мирным небом в Казахстане проживают свыше 130 народностей и национальностей, действуют боле 3 720 религиозный объединений, представляющих 18 конфессий. На сегодняшний день согласно Закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» на территории ЗКО было зарегистрировано 78 субъектов религий, представляющих 9 конфессий.В нынешних условиях геополитических реалий очень важно укрепить межконфессиональное и межэтническое согласие, сохранить богатейшую духовную культуру, формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными и экстремистскими проявлениями, отмечают организаторы мероприятия департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО. – Цель данного мероприятия – вовлечь в дело противодействия коррупции все слои населения, все активное общество. Поэтому сегодня на встрече присутствуют представители духовных и религиозных объединений, – говорит руководитель департамента Булат Алмуханович Исаков. – Как вы знаете, очень важное значение в формировании коррупционного сознания имеет вопрос духовного, морального воспитания и всех основных человеческих ценностей, в особенности подрастающего поколения. Для этого мы пригласили учащихся колледжей, студентов вузов. Антикоррупционное движение должно приобрести массовый характер, только тогда можно расcчитывать на серьезные результаты в этой сфере. В рамках исполнения поручений Главы государства, данного в Послании народу Казахстана, во всех регионах страны реализуются проект «Регионы, свободные от коррупции». Его цель: искоренение бытовой коррупции, изменение философии работы государственного аппарата путем трансформации с максимальным приближением к потребностям и ожиданиям общества. В нашем регионе такой проект создан, сформирован проектный офис, который располагается на первом этаже областного акимата. Возглавляет его – известная в городе общественница Алия Салиева. – Всего за три месяца деятельности проекта в регионе открыто 55 магазинов честности, где нет продавцов. Человек сам выбирает товар и расплатиться за него, сам взять сдачу. В этом процессе он остается один на один со своей совестью, – поделился Булат Исаков. – Мы должны развернуть государственные органы лицом к народу, исключить формализм в их работе. Не секрет, что нередко госслужащие в череде бесконечных контрольных поручений, совещаний, отчетов и справок забывают, что они призваны, прежде всего, служить народу. И мы стараемся помочь им в реализации этого главного предназначения. Высказали свое мнение и представители духовенства, а именно имам Наурыз Убаев, владыка Антоний, руководитель местного религиозного объединения «Христианская пресвитерианская церковь» Светлана Крайникова, настоятель филиала римско-католического прихода «Пресвятой Богородицы Неустанной помощи» в г.Уральске Лукаш Немец и другие. В том числе Светлана Крайникова отметила, что надо начать с семьи. Если в семье будет порядок во всем, тогда дети будут видеть честность и порядочность, и нести свое воспитание туда, где они бывают. – Ни одна религия не говорит – возьми чужое, – сказала настоятель прихода. – Но когда человек становится у власти, то старается побыстре забрать чужое, или решает свои проблемы при помощи денег. Поэтому необходимо воспитывать наших детей в почтении, уважении друг к другу. При этом роль духовенства очень важна, начиная с каждой семьи.