Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе, 14 апреля с 7.00 до 14.00 будет ограничено движение на ряде центральных улиц. В это воскресенье во время ежегодного «Atyrau Marathon – 2019 » будет перекрыто автомобильное движение по следующему маршруту Центральный мост - пр.Сатпаева - пр.Абулхаир хана до гостиницы «Султан Палас». Кроме того, транспорт не сможет осуществлять движение по всем перекресткам на вышеуказанных улицах. В связи с проведением марафона направление некоторых автобусов будет также изменено. Так маршруты под номерами №1, №4, №20, №30, №12 и №14, которые ежедневно ездят по пр.Сатпаева, на время проведения марафона пойдут по другим, параллельным улицам. Автобусы маршрута №14 пойдут по следующему направлению: ж/д вокзал – улица Алиева (мост) – улица Тайманова – улица Жарбосынова – улица Курмангазы – через мост развязку – микрорайон «Авангард». Автобусы, выезжающие с конечной остановки микрорайона «Авангард», маршрутов №30 и №4, через улицу Гумарова, пойдут на «Жилгородской» мост, оттуда на улицу Ауэзова и дальше на ж/д вокзал или микрорайон «Балыкши». Маршрут №12 пойдет следующим путем: конечная остановка «Авангард» - улица Курмангазы – мост развязка – улица Жарбосынова – улица Тайманова – улица Алиева (мост) – улица Махамбета – улица Абая – кольцо перед гостиницей «Ак Жайык» - улица Азаттык и дальше по маршруту. -Акимат города Атырау приносит свои извинения за временные неудобства в связи с проведением марафона. Пассажирам совершающим авиарейсы в период с 7.00 до 14.00 с Международного аэропорта Атырау следует воспользоваться автомобильной дорогой по Пр.Бейбарыса, - обратился к жителям и гостям Атырау заместитель акима города Улугбек Тналиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.