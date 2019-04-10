Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов"

Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сегодня, 10 апреля, в Уральском городском суде был вынесен приговор в отношении троих сотрудников полиции и их сообщника. Из материалов дела стало известно, что Ербол Есекенов, работая следователем УВД города Уральск, вел уголовное дело в отношении Багдата Аккулова, который подозревался в совершении преступления по статье 297 УК РК ". – Максат Сейлев был начальником ОБН УВД города Уральск, а Зайдолла Кубашев - оперуполномоченным. Они незаконно освободили от уголовной ответственности Аккулова, вынесли постановление о прекращении уголовного преследования и переквалифицировали дело на статью 293 УК РК "Хулиганство". В ходе обыска в квартире матери Аккулова было изъято 159 спичечных коробков с высушенной марихуаной, - сообщила судья Магира Китарова. Стоит отметить, что Есекенов и Аккулов полностью признали вину, а Кубашев и Сейлев не признали предъявленное им обвинение. Решением суда Ербол Есекенов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 413 УК РК "Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности", статьей 416 УК РК "" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с лишением права занимать должность в органах местного самоуправления сроком на 4 года. Кроме этого, Есекенов был лишен звания капитана полиции. Зайдолла Кубашев также был признан виновным в совершении преступления по статье 413 УК РК "Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должность в органах местного самоуправления сроком на 4 года. Кубашева суд лишил звания майора полиции. Максат Сейлев, который являлся начальником отдела по борьбе с наркобизнесом, был признан виновным по статье 413 УК РК "Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности". Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должность в органах местного самоуправления сроком на 4 года. Кроме этого, Максат Сейлев был лишен звания майора полиции. Приговором суда Багдат Аккулов был признан виновным по статьям 297 УК РК "" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Стоит отметить, что все осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Родственники осужденных заявили, что не согласны с приговором суда. Однако от дальнейших комментариев они отказались. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.