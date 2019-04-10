Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе КНБ РК сообщили, что сверток с марихуаной обнаружили пограничники с собакой пограничного отделения «Шынгырлау» Уральского пограничного отряда. Сверток был найден в туалете нерабочего тамбура отдного из вагонов поезда № 008 сообщением Саратов – Алматы. Собака дала обозначение на мужчину 1987 года рождения. Задержанный передан в ЛОП станции «Чингирлау». Кроме того, на участке Уральского пограничного отряда в пункте пропуска «Сырым» пограничники задержали груз - замороженные морепродукты весом 3670 кг. В пункте пропуска «Таскала» пресечен вывоз в РФ 19 000 кг металлолома и макулатуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.