Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора единственного в Атырауской области детского дома - детской деревни семейного типа "Шанырак" Гульсары Ботатаевой, среди атыраусцев участились случаи приглашения ребят, оставшихся без попечения родителей, в гостевые семьи (это семьи, временно принявшие на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). - В прошлом году сразу четыре наших воспитанника посещали гостевые семьи, - заметила Гульсара Ботатаева. Официально в 2018-м был усыновлен всего один ребенок, зато двух ребят специалисты "Шанырака" смогли вернуть в биологические семьи. Еще четверых малышей устроили в приемные семьи Северо-Казахстанской области и семь детей взяты разными горожанами под опеку и попечительство. Тем временем аж три ребенка в прошлом году были возвращены в детскую деревню. В двух случаях дети сами не прижились в новых домашних условиях. - Эти в том числе вопросы мы рассматривали на недавнем заседании в Алматы республиканского совета руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А вообще большой акцент делался на постинтернатном сопровождении детей, - заметила собеседник, член совета. Сегодня в детской деревне проживает 57 детей в возрасте от трех до 18 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.