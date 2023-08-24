Школьная форма должна быть комфортной

Из какой ткани желательно выбирать школьную форму?

верхний слой одежды состоит из не менее 35% натурального волокна или вискозы;

подкладка, как второй слой, должна состоять на 100% из натурального волокна или вискозы;

блузы и рубашки должны состоять из не менее 65% натурального волокна или вискозы.

Как правильно выбрать школьную сумку?

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова дала рекомендации по выбору школьной форму.Необходимо правильно подбирать размер одежды и убедиться, что ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Она не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание.Одежда должна быть сшита из натуральных материалов: шерсть, хлопок, лён, шёлк. Состав тканей должен быть следующий:Также выделяют критерии, обеспечивающие безопасность и качество школьной формы такие как, воздухопроницаемость, напряжённость электростатического поля и устойчивость окраски.Эпидемиолог советует выбирать ранец с жёсткой ортопедической спинкой, который имеет специальный каркас. Лямки должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, а ручки — регулироваться по длине. Ребёнок должен носить его только на двух лямках, на спине. При этом, не сдавливая поясницу и шею. Вес пустой школьной сумки не должен превышать один килограмм. При выборе рюкзака также необходимо обращать внимание на наличие светоотражающих вставок.