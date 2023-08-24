Ранее судимый мужчина пытался перебросить запрещённые предметы в колонию Уральска, передаёт Polisia.kz. Инцидент произошёл 23 августа в учреждении № 28. Мужчина пытался перебросить свёрток, обмотанный прозрачным скотчем. Там были четыре мобильных телефона, пять SIM-карт, два зарядных устройства, наушники и адаптер.
— Проводится служебное расследование. Собранные материалы направят в суд для принятия решения. Ранее мужчина отбывал наказание в этом же учреждении, — рассказали в департаменте уголовно-исполнительной системы Уральска.