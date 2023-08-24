- Taryn - известный косплеер из Италии, артист, дизайнер костюмов и модель.
- Angie Arrow - косплеер с мировым именем, известная по косплеям персонажей League of Legends.
- Антон Киреев - профессиональный диктор, ведущий YouTube-канала IGM.
- Артем Харченко – основатель популярного YouTube-канала Cut The Crap, посвященного кинематографу
- JGeek И Юлия Боярова – супружеская пара видеоблогеров, создающих захватывающий контент на YouTube.
- Geheichou – косплеер из Испании, звезда социальных сетей, известный преимущественно косплеями персонажей аниме и игры Genshin Impact.
- Ayuru - косплеер, художник и фотограф из Испании, представляла такие бренды, как Riot Games, Blizzard, Bernina и Bandai.
- Narga (Наталья Кочеткова) - профессиональный косплеер с многолетним стажем, лауреат Blizzcon.
- EdisonPts - видеоблогер и стример (каналы «EdisonPts» и «Эдисон Перец»).
- Евгений Попадинец - ведущий YouTube-канала «Utopia Show».
- Илья Коммандер - автор нескольких популярных YouTube-каналов, в том числе «Штаб Коммандера» и «Restart».
- Aigera Dunamis - яркая представительница косплей-сообщества и киберспортивной индустрии Казахстана со стажем более 10 лет.
- Ануар Тлегенов - блогер и ведущий из Актобе, создатель YouTube-канала кинообзоров ANOIR.
- Тони Карк - один из самых популярных блогеров Ташкента, киноман, организатор мероприятий, победитель Bloggers Award'22.
- Domer Grief (Сергей Камышников) – YouTube-блогер, профессиональный игрок в Minecraft, известный своим «Грифер Шоу» (записывает на видео PvP столкновения).
- Анастасия Queen – модель, блогер и актриса, TikTok которой насчитывает уже более 7 миллионов поклонников, а схожесть с актрисой Марго Робби отмечают в том числе New York Post, News Week London и Entertainment.
- Хомяк (Алина Ким) – самый популярный тиктокер СНГ по количеству подписчиков (входит в ТОП25 Тиктокеров мира).
- Диас (Sixty Rich) – блогер, участник BIP House, певец.
- Радион Кан – блогер, участник YoloHouse, фанат k-pop и Марго Робби.
