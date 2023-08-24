Taryn - известный косплеер из Италии, артист, дизайнер костюмов и модель.

Angie Arrow - косплеер с мировым именем, известная по косплеям персонажей League of Legends.

Антон Киреев - профессиональный диктор, ведущий YouTube-канала IGM.

Артем Харченко – основатель популярного YouTube-канала Cut The Crap, посвященного кинематографу

JGeek И Юлия Боярова – супружеская пара видеоблогеров, создающих захватывающий контент на YouTube.

Geheichou – косплеер из Испании, звезда социальных сетей, известный преимущественно косплеями персонажей аниме и игры Genshin Impact.

Ayuru - косплеер, художник и фотограф из Испании, представляла такие бренды, как Riot Games, Blizzard, Bernina и Bandai.

Narga (Наталья Кочеткова) - профессиональный косплеер с многолетним стажем, лауреат Blizzcon.

EdisonPts - видеоблогер и стример (каналы «EdisonPts» и «Эдисон Перец»).

Евгений Попадинец - ведущий YouTube-канала «Utopia Show».

Илья Коммандер - автор нескольких популярных YouTube-каналов, в том числе «Штаб Коммандера» и «Restart».

Aigera Dunamis - яркая представительница косплей-сообщества и киберспортивной индустрии Казахстана со стажем более 10 лет.

Ануар Тлегенов - блогер и ведущий из Актобе, создатель YouTube-канала кинообзоров ANOIR.

Тони Карк - один из самых популярных блогеров Ташкента, киноман, организатор мероприятий, победитель Bloggers Award'22.

Domer Grief (Сергей Камышников) – YouTube-блогер, профессиональный игрок в Minecraft, известный своим «Грифер Шоу» (записывает на видео PvP столкновения).

Анастасия Queen – модель, блогер и актриса, TikTok которой насчитывает уже более 7 миллионов поклонников, а схожесть с актрисой Марго Робби отмечают в том числе New York Post, News Week London и Entertainment.

Хомяк (Алина Ким) – самый популярный тиктокер СНГ по количеству подписчиков (входит в ТОП25 Тиктокеров мира).

Диас (Sixty Rich) – блогер, участник BIP House, певец.

Радион Кан – блогер, участник YoloHouse, фанат k-pop и Марго Робби.

С 15 по 17 сентября в столице Казахстана вновь пройдёт Comic Con Astana — международный фестиваль, посвящённый индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Мероприятие, которое состоится при поддержке Центра развития Астаны, станет ещё одним важным шагом на пути укрепления обновлённого статуса столицы в качестве не только ключевой площадки для официально-деловых мероприятий, но и как нового центра притяжения культурных событий, актуальных и интересных для молодёжи страны. Организаторы одного из самых ожидаемых культурных событий года тем временем готовятся к встрече специальных гостей. В их числе – французский кинопродюсер Пьер Спенглер, который инициировал и спродюсировал три фильма о Супермене с участием Кристофера Рива. Пьер Спенглер начал работать в кино в 1964 году. Стал независимым продюсером в 1986 году. Помимо «Супермена», в числе наиболее заметных работ в фильмографии Спенглера такие проекты, как серия фильмов о «Трех Мушкетерах», криминальная драма «Револьвер» режиссёра Гая Ричи с Джейсоном Стэтхемом и экшн-триллер «Дэнни - цепной пес» режиссёра Луи Летерье с участием Джета Ли и Моргана Фримена. Стоит отметить авторские фильмы, в производстве которых принимал участие Спенглер – «Похититель радуги» режиссёра Алехандро Ходоровски и культовый фильм «Андерграунд» Эмира Кустурицы, удостоенный Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Спенглер также являлся консультантом фильма 1984 года «Супергёрл». Также в программе фестиваля Comic Con Astana примут участие: