Первого июня прошлого года в Уральске состоялось официальное открытие амфитеатра под открытым небом. Он расположен в сквере Шолохова, недалеко от драматического театра имени Островского. Объект состоит из сцены и трёх рядов с сиденьями. Амфитеатр стал одним из лидеров проекта «Бюджет народного участия». Заявленная стоимость проекта – 29 миллионов тенге. Однако после всех тендерных процедур удалось её снизить.

Оказалось, что амфитеатр выполняет не одну функцию, а несколько... Если днём здесь проводят концерты и праздники, вечером он становится излюбленным местом молодёжи, то ночью «переходит на баланс» людей без определённого места жительства. Ночлег тут нашли несколько бездомных, и даже обустроили своего рода спальню. Они постелили картоны и матрасы, и даже нашли подушки и одеяла. А для того, чтоб попасть под сцену, им пришлось снять несколько дощечек с боку сидений.

Однако не все уральцы порадовались за «новосёлов».

— Мы тут днём с детьми гуляем, а ночью бездомные спят, оказывается. Вот откуда неприятный запах исходит. Если честно, не очень приятно. Неизвестно чем они там занимаются. Не хотелось бы случайно наткнуться на сиденьях на шприцы или осколки, — говорит жительница города Сауле.

В пресс-службе акима города сообщили, что амфитеатр находится на балансе городского отдела ЖКХ. Представители ведомства напишут заявление в полицию по факту порчи имущества.

Фото Медета Медресова