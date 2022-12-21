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Как вычислить мошенника и не лишиться своих денежных накоплений

Всё чаще и чаще жители ЗКО становятся жертвами мошенников. Преступность растёт, а бороться с таким видом преступления непросто. Поэтому лучший способ не лишиться своих накоплений и не стать жертвой мошенников - обезопасить себя. Если раньше, чтобы обмануть человека, как минимум нужно было с ним встретиться, то сейчас всё это делается дистанционно. Ваши счета атакованы Мы часто слышим от знакомых, что им звонили «сотрудники банка» и сообщали о сомнительных переводах со счетов, просили продиктовать личные данные, номер и CCV-код банковской карты. Сейчас мошенничество идёт в ногу со временем и да
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Как вычислить мошенника и не лишиться своих денежных накоплений
Всё чаще и чаще жители ЗКО становятся жертвами мошенников. Преступность растёт, а бороться с таким видом преступления непросто. Поэтому лучший способ не лишиться своих накоплений и не стать жертвой мошенников - обезопасить себя. Если раньше, чтобы обмануть человека, как минимум нужно было с ним встретиться, то сейчас всё это делается дистанционно.
Как вычислить банковского мошенника и не лишиться своих денежных накоплений
Как вычислить банковского мошенника и не лишиться своих денежных накоплений
Ваши счета атакованы Мы часто слышим от знакомых, что им звонили «сотрудники банка» и сообщали о сомнительных переводах со счетов, просили продиктовать личные данные, номер и CCV-код банковской карты. Сейчас мошенничество идёт в ногу со временем и даже для полицейских это настоящая головная боль. С таким случаем столкнулась жительница Уральска Ольга. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предупредил о попытке перевода денег с её счетов. Мужчина попросил войти в WhatsApp, открыть сообщение, пройти по ссылке и установить приложение в телефон. В это приложение поручил вбить все данные, и тогда «деньги на счету сохранятся». Женщина тут же позвонила в банк и попросила заблокировать все её счета. Меньше повезло пенсионеру по имени Ернар. - Папе позвонили, когда мы все были на работе. Денег на счёте было около 160 тысяч тенге. Папа пожилой человек, поверил им, всё сделал по указке «сотрудника банка». Вечером ещё радовался, что сохранил деньги от мошенников. Конечно, на счету уже ничего не было. В полицию мы даже обращаться не стали, родителям тоже не стали говорить, что это были мошенники, чтобы сберечь их здоровье. Телефон полностью почистили, папе и маме строго настрого наказали самостоятельно ничего не предпринимать в таких ситуациях, а сразу звонить нам, - рассказал житель Уральска Арман. Мошенники быстро «развиваются» Начальник отдела управления криминальной полиции департамента полиции ЗКО Ернар Естаулетов рассказал, что за 11 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 1 124 факта мошшеничества. Из них 64% или 720 случаев относятся к интернет мошшеничеству (за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 638 случаев). Такие виды преступлений являются тяжелораскрываемыми. - Чаще всего мошенники регистрируются под другими данными, представляются сотрудниками банка. Потерпевшие их не видят, а лишь переписываются и созваниваются в мессенджерах и социальных сетях. Стоит отметить, что злоумышленники не обязательно находятся на территории Казахстана, вполне возможно, что они из ближнего или дальнего зарубежья, - пояснил Ернар Естаулетов. Кстати, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка, службы безопасности банка, сотрудниками правоохранительной службы (департамента полиции, прокуратуры или госдоходов). Как правило, у всех мошенников-операторов чётко отработанная речь, как у сотрудников банка. Произносят всё на одном дыхании, не давая возможности потерпевшим задать встречный вопрос. Для повышения доверия они используют голосовые боты. Деньги уходят заграницу К слову, в основном бОльшая часть потерпевших – это люди в возрасте от 35 лет и старше. - По сценарию на другом конце провода злоумышленник говорит, что на банковские счета собеседника произведена атака, идёт попытка снятия денег мошенниками. Тут же уговаривает потерпевшего снять со счетов денежные накопления и предоставляет резервные счета банков. Хотя эти счета заранее были открыты на третьи лица и с них деньги уходят за границу, либо на криптовалюту, либо на Binance аукцион (крупная криптобиржа - прим. автора). А дальше их уже не отследить, - объясняет схему мошенничеств Ернар Естаулетов. Полицейский рассказал, что если у потерпевших нет денег, то тогда злоумышленники говорят, что на клиента пытаются оформить кредит. - Предлагают установить на телефон приложения TeamViewer и AnyDesk, которые ни в коем случае устанавливать нельзя. Это программа удалённого доступа. Если потерпевший введёт свои данные, номер и ССV-код, тогда злоумышленник может воспользоваться его деньгами, - пояснил отдела начальник криминальной полиции. Полицейский отметил, что сейчас мошенники активно пользуются и подменными номерами. - Подменные номера приобретают на аукционе на сайтах хакеров. Там за определённую плату можно купить номер на один час пользования. При этом это действующие номера и это может быть номер любого законопослушного гражданина. Совершить звонки с таких номеров может любой человек, купивший подменный номер. Но если перезвонить, попадаешь непосредственно к законному владельцу этого номера, - сказал Ернар Естаулетов. Как предостеречь себя от мошенников? - ни в коем случае не продолжать разговор по телефону, когда вас просят сообщить номера и/или CCV-код на обратной стороне банковской карты; - не сообщать номера карт, кодов банковских карточек; - не сообщать ИИН; - не скачивать никаких приложений по совету «работника банка» по телефону; - не диктовать никаких СМС-кодов; ЗАПОМНИТЕ! Полицейские никогда не проводят опросы и следственные действия по телефону. Что делать, если мошенники оформили на вас кредит или сняли со счетов деньги? В первую очередь, немедленно сообщить этом в полицию и написать заявление. - Если потерпевший своевременно обратиться в органы, высока вероятность наложить арест на счета через суд и перевести деньги обратно. Чем раньше обратиться в полицию, тем выше шанс вернуть их - пояснил Ернар Естаулетов. Кстати, полицейские выезжают в командировки в другие области за владельцами счетов, на которые мошенники переводят деньги своих жертв. Но чаще всего выясняется, что эти люди, оказавшись в трудной жизненной ситуации, просто передают свои банковские счета на пользование другим людям. И чаще всего денег на этих счетах, как и у этих людей, уже не оказывается.
По статье 190 УК РК «Мошенничество» киберпреступникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
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