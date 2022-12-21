Как вычислить мошенника и не лишиться своих денежных накоплений

Всё чаще и чаще жители ЗКО становятся жертвами мошенников. Преступность растёт, а бороться с таким видом преступления непросто. Поэтому лучший способ не лишиться своих накоплений и не стать жертвой мошенников - обезопасить себя. Если раньше, чтобы обмануть человека, как минимум нужно было с ним встретиться, то сейчас всё это делается дистанционно. Ваши счета атакованы Мы часто слышим от знакомых, что им звонили «сотрудники банка» и сообщали о сомнительных переводах со счетов, просили продиктовать личные данные, номер и CCV-код банковской карты. Сейчас мошенничество идёт в ногу со временем и да