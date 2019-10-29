Как выглядит «однушка» за 22 млн тенге в Уральске

Судя по сайтам объявлений именно столько стоит самая дорогая однокомнатная квартира в Уральске, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Квартира стоимостью 22 млн тенге «МГ» предлагает вашему вниманию Топ-5 самых дорогих однокомнатных квартир в Уральске. Стоимость квартиры зависит от года постройки дома, месторасположения и проведенного в нем ремонта. На первом месте расположилась «однушка» в доме № 233/3 по проспекту Н.Назарбаева. За 22 млн тенге продавец предлагает приобрести квартиру в доме, который был построен в 2018 году. Жилье расположено на втором этаже, площадь квартиры составляет