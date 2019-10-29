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Социум

Как выглядит «однушка» за 22 млн тенге в Уральске

Судя по сайтам объявлений именно столько стоит самая дорогая однокомнатная квартира в Уральске, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Квартира стоимостью 22 млн тенге «МГ» предлагает вашему вниманию Топ-5 самых дорогих однокомнатных квартир в Уральске. Стоимость квартиры зависит от года постройки дома, месторасположения и проведенного в нем ремонта. На первом месте расположилась «однушка» в доме № 233/3 по проспекту Н.Назарбаева. За 22 млн тенге продавец предлагает приобрести квартиру в доме, который был построен в 2018 году. Жилье расположено на втором этаже, площадь квартиры составляет
Арайлым Усербаева
Как выглядит «однушка» за 22 млн тенге в Уральске
Судя по сайтам объявлений именно столько стоит самая дорогая однокомнатная квартира в Уральске, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Квартира стоимостью 22 млн тенге «МГ» предлагает вашему вниманию Топ-5 самых дорогих однокомнатных квартир в Уральске. Стоимость квартиры зависит от года постройки дома, месторасположения и проведенного в нем ремонта.
На первом месте расположилась «однушка» в доме № 233/3 по проспекту Н.Назарбаева. За 22 млн тенге продавец предлагает приобрести квартиру в доме, который был построен в 2018 году. Жилье расположено на втором этаже, площадь квартиры составляет 60 квадратных метров, 12 квадратных метров из которых — кухня. В квартире выполнен евроремонт, дом находится под круглосуточной охраной и обслуживается консьержем. Кроме этого, продавец обещает оставить новым хозяевам всю мебель.
Квартира стоимостью 20 млн тенге
Второе место в списке самых дорогих «однушек» досталось квартире, расположенной в соседнем доме — проспект Назарбаева, дом № 232/2. Стоит она 20 млн тенге. За эту сумму можно приобрести квартиру на 5 этаже площадью 50 квадратных метров. Дом кирпичный, 2013 года постройки. В квартире сделан евроремонт, планировка в стиле кухня-студия. Кроме этого, в доме установлено автономное отопление. Для реальных покупателей продавец обещает сделать хорошую скидку.
Квартира стоимостью 18,5 млн тенге
Однокомнатную квартиру в самом центре Уральска предлагают купить за 18,5 млн тенге. Жилье расположено на седьмом этаже семиэтажного дома № 233/2 по проспекту Назарбаева. Дом кирпичный, 2015 года постройки. Площадь квартиры составляет 52 квадратных метра. По словам продавца, дом находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Квартира стоимостью 18 млн тенге
За 18 млн можно будет приобрести квартиру в районе площади Маншук Маметовой. Площадь 1-комнатной квартиры составляет 46 квадратных метров, и расположена она на пятом этаже 7-этажного кирпичного дома, который был построен в 2013 году. Продавец за эту сумму обещает полностью меблированную квартиру вместе со всей бытовой техникой.
Квартира стоимостью 17,9 млн тенге Замыкает «пятерку» дорогостоящих квартир «однушка» в доме № 171 по проспекту Абулхаир хана и стоит она 17,9 млн тенге. Квартира расположена на втором этаже 5-этажного дома, который был построен в 2017 году. Площадь квартиры составляет 49 квадратных метров, кухня — 16 квадратных метров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта krisha.kz
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