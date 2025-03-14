Как вывести из себя мужчин всех знаков зодиака

Упрямых и медлительных представителей данного знака зодиака можно вывести из себя постоянными упреками, приказами поторопиться и требованиями действовать строго по вашей указке.

Овен

Мужчины-Овны терпеть не могут, когда дамы пытаются доминировать. И если вы хотите разозлить своего кавалера, то начинайте действовать наперекор ему, попутно намекая, что он сдал свои позиции и вообще уже не тот, которого вы когда-то полюбили.

Телец

Упрямых и медлительных представителей данного знака зодиака можно вывести из себя постоянными упреками, приказами поторопиться и требованиями действовать строго по вашей указке. Чтобы закрепить результат, постарайтесь менять свое мнение по несколько раз на день.

Близнецы

Представители этого знака зодиака и сами доведут до белого каления кого угодно, но если вам удастся обойти их в остроумии, сарказме и троллинге, то, будьте уверены, настроение вы им испортите надолго.

Рак

Мужчины-Раки итак по любому поводу сомневаются в своих способностях, а если еще и вы начнете давить на самое больное место, то ваш партнер быстро сдастся и постарается найти укромное место подальше от вас.

Лев

Как только вы перестанете восторгаться своим Львом и говорить, насколько он крут, намекая, что у вас на горизонте появился более интересный претендент, то можно смело ставить статус «без пары». Ни один мужчина-Лев не станет мириться с этим.

Дева

Для педантичных мужчин-Дев нет ничего хуже, чем неопрятная дама, пытающаяся его размеренную жизнь превратить в настоящий хаос. А если при том вы еще с занудным видом будете рассуждать о том, что терпеть не можете графики, то вашего кавалера как ветром сдует.

Весы

Если вы хотите, чтобы избранник сбежал от вас при первой же возможности, перестаньте следить за собой, появляйтесь перед ним в неприглядном виде, выпрашивайте деньги на всякую ерунду, запрещайте общаться с друзьями и контролируйте каждый его шаг. Через некоторое время вы его больше не увидите.

Скорпион

Манипуляторы-Скорпионы, привыкшие всегда доминировать, не смогут вынести настойчивые попытки докопаться до истины. Им вовсе не хочется раскрывать все тайны своей личной жизни, потому они предпочтут устроить ответный скандал.

Стрелец

Если вы будете буквально ходить за своим избранником по пятам, звонить ему в самый неподходящий момент и давать советы по поводу и без, то будьте уверены, что сбежит он от вас.

Козерог

Педантичным и консервативным представителям данного знака зодиака весьма сложно угодить. Вы можете смело менять свои решения по несколько раз на день, регулярно напоминать, что вы вся такая непредсказуемая, подвергать сомнению его предложения, критиковать способности и игнорировать его просьбы.

Водолей

Представителям данного знака зодиака, стремящимся всегда и везде быть первыми, насолить достаточно просто – попробуйте «обойти их на виражах», снисходительно рассказывая о ваших успехах общим знакомым. Как только вам удастся перетянуть общественное внимание на себя, мужчина-Водолей уже завелся.

Рыбы

Рыбы в ужас придут от того, что вы заставили их выйти из зоны комфорта и взять ответственность за какое-то непростое решение. Кроме того, довести их до белого каления можно своей неопределенностью и безынициативностью.

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