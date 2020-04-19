На территории области были введены дополнительные меры по обеспечению безопасности населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, в Атырау карантин и ограничительные решили продлить до 1 мая 2020 года.
- Данное постановление, в частности, запрещает передвигаться на личном автотранспорте в дневное время. За исключением, сотрудников организаций, которые вынуждены ехать на работу и обратно. Для этого им необходимо иметь с собой справку с места работы, - пояснили в акимате Атырауской области.
Стоит отметить, что за исполнением данного постановления ведется контроль со стороны областного департамента полиции.
По информации начальника МПС департамента полиции Атырауской области Алибека Каирова, количество автотранспорта, не соблюдающего ограничительные меры, снизилось.
- Вчера сотрудниками полиции были составлены 12 протоколов об административном правонарушении, сегодня было задержано 10 владельцев автотранспорта, нарушившихся запретные меры. В данное время, по дорогам Атырау передвигается автотранспорт, имеющие разрешительные документы, - рассказал Алибек Каиров.
По словам акима города Кайрата Оразбаева, в связи с продлением карантина, уделено большое внимание обеспечению по доставке пенсионерам, инвалидам, одиноким нетрудоспособным гражданам продуктов питания, средств личной гигиены и других услуг.
К слову, с начала введения в Атырау карантина, в рамках республиканской акции «BizBirgemiz», при поддержке меценатов, 179 одиноких пенсионеров и инвалидов были обеспечены горячим питанием. Также помощь по доставке продуктов питания и средств личной гигиены получили инвалиды I-II группы, «особенные» дети, одинокие пенсионеры, дети-инвалиды, другие категории граждан обратившихся на горячую линию «109».
- Более половины население нашей области проживает в городе. Большая часть инфицированных коронавирусной инфекцией зарегистрированы также в городе. Поэтому необходимо усилить карантинные мероприятия и дисциплину, строго соблюдать все принятые меры. Решение о продление карантина далось нам непросто, но оно было правильным, поскольку, главная наша задача – безопасность населения. Нам нужна дисциплина и терпение. Только в этом случае мы сможем остановить опасную инфекцию, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 19 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1654, вылечились 378 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
