Об этом сообщил аким ЗКО Гали Искалиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Как отметил на своей странице в Facebook
глава области Гали Искалиев, передача парка в доверительное управление - правильное решение.
- Для меня, как и для многих горожан и гостей города, Центральный парк одно из памятных и любимых мест. Уникальный лес, река, воздух. Чтобы сделать из него действительно парк отдыха и культуры, у него должен быть хозяин, который вложит в него не только денежные средства и знания, но и часть души, - пояснил глава ЗКО добавив, что государство это плохой менеджер в таких вопросах. К тому же, есть большие коррупционные риски.
- Поэтому нужно передать его частной компании на длительный срок, чтобы судьба парка не зависела ни от акима города, ни от акима области, а приносила радость людям. Нужно выбрать такого управляющего, который сможет поднять парк на другой уровень, для которого получение прибыли не будет главной целью. Думаю в Уральске есть такие люди. Поэтому парк будем передавать в доверительное управление, - сказал он.
Гали Искалиев задался вопросом, как это правильно сделать.
- Я изучил предлагаемые условия тендера и пришёл к выводу, что они не соответствуют принципам ГЧП (государственно-частного партнёрства), когда и государство и общество, и инвестор получают выгоду от сделки, - отметил глава области.
Также Гали Искалиев поручил акиму города Уральск отменить проведение объявленного тендера.
Теперь для подготовки новых условий тендера будет сформирована рабочая группа, куда аким ЗКО пригласил всех желающих, кто может помочь в следующих вопросах:
1. Создание реестра зелёных насаждений и выработка предложений по дальнейшему озеленению парка;
2. Создание реестра текущих основных средств (аттракционы, транспорт и др) парка и выработка предложений по их замене, ремонту или покупке новых основных средств;
3. Написание основных этапов плана развития парка с учётом п.п. 1-2.
4. Формирование основных финансовых и иных обязательств государства и частного управляющего для реализации плана развития парка.
- Кандидатуры прошу направлять до 25 апреля на WhatsApp номер Даурена (СПК «Ақжайық") +77473279465. После отбора членов группы им будет предоставлено разрешение посещать парк во время карантина. Спасибо всем, кто обратил внимание на данный вопрос. Парк это наше общее богатство и все вопросы, связанные с ним будут решаться с учетом интересов общества, - заключил Гали Искалиев.
К слову, торги по передаче парка в доверительное управление без права выкупа были назначены на 24 апреля 2020 года
. В акимате города Уральска заявили, что основным источником
содержания парка было колесо обозрения.
Стоит отметить, что парк уже пытались передать в частные руки
. В 2014 году утвержден перечень организации коммунальной собственности, подлежащих приватизации, и согласно данному перечню, парк должны были выставить на торги в 2016 году. Однако тогда благодаря общественности, которая выступила против его передачи, парк оставили в собственности государства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.