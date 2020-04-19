Две недели они провели в провизорном госпитале после того, как прибыли в Уральск из Франкфурта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 19 апреля, в редакцию "МГ" обратились молодая супружеская пара Анвар и Айгерим Маймаковы, которые рассказали как проводят карантин в чужом городе.
По словам Айгерим, у них сложилась непростая ситуация, а именно 2 апреля они должны были попасть в Алматы из Франкфурта, но рейс отменили и им пришлось купить билеты и прилететь в Уральск.
- Тогда нам консул сказал, что покупайте билеты до Уральска, потому что рейсов больше не будет. 2 апреля мы прилетели сюда, нам измерили температуру, обследовали. Посадили на автобус и доставили в провизорный стационар, расположенный на Кумыске. Здесь мы пробыли две недели, хотя изначально нам говорили, что мы пробудем тут два дня. Ну ладно, на второй день выписали лишь одного пациента, который летел с нами, сказали нам, что он дипломат, хотя на вид парень лет 18-ти, - рассказала Айгерим.
Девушка говорит, спустя 14 дней совершенно случайно они узнали, что у сотрудника, который разносил им градусники, был выявлен коронавирус.
- Позже к нам в палату пришел врач и сообщил, что мы останемся тут еще на 10 дней, то есть до 26 апреля. Мы естественно начали звонить в акиматы, минздрав РК. Самое удивительное, что никто не владеет информацией. В акимате лишь ответили, оставайтесь там дальше, - делится Айгерим.
Спустя еще один день, врачи сказали, что как будут готовы анализы, их все же выпишут.
- Результаты анализов были отрицательными, нам дали их на руки и заявили, что мы можем выезжать. Вопрос: "Куда?", "Что нам делать?", мы ведь не местные. Позже в акимате сказали, чтобы мы снимали за свой счет в городе жилье и там отсидели еще и домашний карантин. Ведь, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов говорил, что в домашний карантин нужно находится по месту жительства, а мы алматинцы. Власти областей должны организовать нам проезд до нашего места прописки. Мы начали возмущаться, что мы никуда не поедем. 17 апреля вечером я начала опять звонить в акимат Уральска, акимат ЗКО. Соединить с акимом Уральска нас не захотели, ответили "он отдыхает", - возмущается алматинка.
Также Айгерим отметила, что она обращалась в Call - центр облакимата, где ей также не смогли ничем помочь.
- Это абсолютно некомпетентные сотрудники. Никакой информации они не выдают. Говорят, вам вернули деньги за рейс, что вам сложно снять квартиру? Либо берите такси и езжайте до блокпоста сами. Мы звонили в автопарки, которые осуществляют междугородние перевозки, однако никто не взялся нас везти. Кое-как, в итоге нашли одного таксиста. Но снова проблема: в акимате говорят, что теперь не могут внести данные водителя в базу, разрешающей для проезда, так как он потом будет заниматься частным извозом. Добирайтесь сами. Вы понимаете, что это 2600 километров, 35 часов дороги от одного до другого блокпоста. Как добраться?- задалась вопросом женщина.
Также девушка отправила заявку в Nur Otan, однако ее заявка осталась необработанной.
- Вчера вечером, 18 апреля, нас стали выгонять из провизорного центра. В итоге сделали одолжение и разрешили остаться до утра следующего дня. Наши требования, чтобы нам предоставили пропуски. Говорят снова, обращайтесь в акимат. То есть у Кумыски и акимата нет никакой связи. Сегодня, 19 апреля, нас настойчиво стали выпроваживать отсюда. Даже говорили, что вызовут полицию и прокуратуру, - рассказывает Айгерим.
Девушка отметила, что позже к ним приехал заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов.
- Видимо, он был не в курсе, что тут творится. Сейчас пообещали, что в течение двух часов решат наш вопрос. Только добираться мы будем за свой счет, - говорит Айгерим. - Таких как мы из Франкфурта прибыли 12 человек. Именно на Кумыске четверо из Алматы, один из Усть-Каменогорска и еще один из Караганды. Нам известно, что таким же пациентам из Нур-Султана была предоставлена машина и они отправились домой. В чем отличие? Ведь мы живем в одной стране. Почему так? Нас ждут дома пожилые родители, которые из-за этой ситуации извелись, дело доходит до "скорой". Это издевательство.
Между тем как сообщил заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов, он выезжал сегодня, 19 апреля, в провизорный стационар на Кумыске.
- С каждым из них мы переговорили, проблем нет. Им выдали полный пакет документов, они уже отправляются домой. С одним таксистом, через все блокпосты, - заверил Бакытжан Нарымбетов.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 19 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1661, вылечились 400 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото предоставлено Айгерим Маймаковой