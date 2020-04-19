По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске дождь, днем +17, ночью +3. В Атырау солнечно, днем 23 градуса тепла, ночью +11. В Актобе переменная облачность, днем +20, ночью до +7 градусов. В Актау без осадков, днем 22 градуса выше нуля, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.