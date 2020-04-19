Из-за карантина вахтовики полтора месяца не могут попасть домой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 миллионов тенге поступило в доход государства от трудовых мигрантов в Актюбинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов сообщил, что эту проблему решат на днях. - Сейчас по спискам проверяют, в каких районах живут работники «Тенгизшевройла», чтобы они там находились под медицинским наблюдением. Прибытие первого состава из 15 вагонов поезда Кульсары –Актобе, который нигде не будет останавливаться, ожидается 22 апреля. В областной центр приедут порядка 500 человек. Перед выездом на месте всех протестируют на коронавирус, у кого результат положительный, оставят там, у кого отрицательный, выпустят, но здесь их проверят повторно, сделают ПЦР-анализ по крови, - рассказал  Нуржауган Калауов. В Актобе для нефтяников будут организованы автобусы, всех привезут в карантинные центры, где 2 дня будут обследовать. Только при отрицательном результате на коронавирусную инфекцию прибывшие смогут выехать домой в районы. - Всего прибудет 4 состава, - отметил Нуржауган Калауов. – Все принимаемые меры необходимы для того, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции. Город закрыт на карантин. Поэтому вахтовики, которые работают в области, в Актобе заехать не могут. Их сменят работники, живущие в районах. Перевахтовка может быть только внутри района. Потому что есть риски. В Актюбинской области зарегистрировано 27 случаев заражения. 8 человек выписали, в инфекционной больнице остается 21 пациент. Состояние одного из них тяжёлое, еще одного средней тяжести, остальных удовлетворительное. Среди заболевших трое детей, самому маленькому всего 1 год. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 19 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1676, вылечились 400 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ