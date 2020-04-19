В городе будут проводиться ежедневные рейды, также усилят контроль на блокпостах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Усиленный режим карантина введут с 20 апреля в Уральске Как стало известно, сотрудниками полиции с 20 апреля в Уральске будут проводиться ежедневные рейды и будет усилен контроль на блокпостах. - За нарушение режима ЧП предусмотрена административная ответственность по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" и наказывается штрафом в размере 10 МРП (27 780 тенге) либо административным арестом сроком до 15 суток, - пояснили в акимате Уральска. К слову, на сегодняшний день, по по статье 476 КоАП РК составлено 454 протокола. Из них 3 предупреждения, 68 штрафа, 154 ареста и 229 находится на рассмотрении. Стоит отметить, для въезда, выезда и передвижения в городе гражданин должен быть зарегистрирован на сайте stopcovid.kz. - По городу могут передвигаться те сотрудники предприятий, чья деятельность связана с жизнеобеспечением населения и одобрена оперативным штабом города через сайт stopcovid.kz, - отметили в акимате Уральска. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 19 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1676, вылечились 400 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.