Полицейские оцепили подъезд дома №15 в микрорайоне Северо-Восток сегодня, 19 апреля,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подъезд многоэтажного дома оцепили в Уральске (фото) Полицейские натянули сигнальную ленту, огородили турникетами подъезд в доме №15 в микрорайоне Северо-Восток примерно в 21.00. На место приехали санврачи в защитных костюмах и карета скорой помощи. - "Скорая" должна госпитализировать жителя. Будет произведена обработка. Потом подъезд будет под охраной, - сообщил на месте оцепления заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев. Стоит отметить, что видео и фото оцепления дома быстро распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Другие подробности выясняются. 12 апреля оцепли двор дома №16/2 в микрорайоне Строитель. Как стало известно, в этом доме живёт медсестра, которая работает в просторном стационаре на Кумыске. У нее был выявлен коронавирус. На следующий день, 13 апреля, была оцеплена девятиэтажка по улице Мункеулы. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 19 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1676, вылечились 400 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Фото Медета МЕДРЕСОВА