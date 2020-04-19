Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 19 апреля 23.10 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Северо-Казахстанской области – 1, в Кызылординской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 16, в Алматинской области - 3, в Шымкенте - 5, в Туркестанской области - 3, в Алматы - 6. ⠀ В городе Алматы два летальных случая от КВИ. На сегодняшний день в стране подтверждены 1711 случаев регистрации коронавируса, из них: - в Алматы - 524, - в Нур-Султане - 372, - в Кызылординской области - 148, - в Карагандинской области - 93, - в Акмолинской области - 82, - в Атырауской области - 80, - в Шымкенте - 67, - в ЗКО - 62, - в Жамбылской области - 61, - в Туркестанской области - 60, - в Алматинской области - 44, - в СКО - 30, - в Актюбинской области - 27, - в Павлодарской области - 26, - в Костанайской области - 15, - в Мангистауской области - 12, - в ВКО - 8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.