Как жители ЗКО могут пересекать госграницу, рассказали в миграционной службе
В связи с введением режима чрезвычайного положения на всех пунктах пропуска через государственную границу действует ограничение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщил начальник управления миграционной службы ЗКО Бекбол Уртаев, с 16 марта в стране введен режим чрезвычайного положения, в период которого будут действовать ограничения на въезд и выезд казахстанцев и иностранцев.
– Пересекать государственную границу могут лишь граждане Казахстана, которые выехали в другую страну до введения режима ЧС. Вернуться в страну они могут беспрепятственно. Кроме этого, выезжать из страны могут казахстанцы, выезжающие за границу на лечение. Для этого им необходимо предъявить подтверждающий документ из медицинского учреждения. Иностранцы, которые въехали в Казахстан до введения режима чрезвычайного положения также могут без преград покинуть страну. Персонал дипломатической службы страны и иностранных государств и члены их семей, а также члены делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК могут пересекать границу, - рассказал Бекбол Уртаев.
Стоит отметить, что въезд и выезд также открыт для членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов, обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории РКи обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории иностранных государств.
– Иностранцы, которые отправились и находятся в пути следования до введения режима и следуют на транзитных пассажирских поездах, а также иностранцы, имеющие вид на жительство в РК могут пересекать государственную границу. Вместе с тем граждане других государств, члены семьи которых являются гражданами РК могут въезжать в Казахстан. Для этого им необходимо подтвердить факт родственных связей, - добавил Бекбол Уртаев.
Между тем в условиях режима чрезвычайного положения решено приостановить пропуск местных жителей через казахстанско-российскую государственную границу.
Напомним, 15 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения короновируса. В указе президента говорилось об ограничении на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с его территории всеми видами транспорта.
Сейчас в Казахстане выявлено девять случаев заражения COVID-19.
