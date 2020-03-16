Такое решение было принято из-за режима чрезвычайного положения в республике, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автобусные рейсы в РФ отменили в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель генерального директора ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Данияр Мухтаров, с сегодняшнего дня, с 16 марта, отменяются все международные автобусные рейсы. - Нам сказали, что автобусы выпускать на границе не будут, поэтому рейсы на Самару, Саратов, Тольятти, Оренбург, Бузулук были отменены. Границу можно смогут пересечь граждане РФ и лица, имеющие медицинские документы, подтверждающие госпитализацию в медучреждения РФ, - отметил Данияр Мухтаров. Напомним, 13 марта в Казахстане зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. А вчера, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что с 16 марта по 15 апреля в республике вводится режим чрезвычайного положения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.