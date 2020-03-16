Иллюстративное фото из архива "МГ" В ямах асфальт в областном центре, в районах ситуация еще сложнее. В этом году на ремонт дорог областного и районного значения из бюджета выделили 19,7 млрд тенге. Как сообщил руководитель управления автодорог и пассажирского транспорта Актюбинской области Малимбет Ибрашов, с весны начнут ремонтировать межобластные дороги. В частности, трассу из райцентра Уил Актюбинской области до Миялы Атырауской области и Каратобе Западно-Казахстанской области. Капремонт дороги из Жеренкопы Кобдинского района в Оренбургскую область начали в прошлом году, в этом работы завершат. - Это обеспечит транспортный поток в дальние села, всего будет обновлено 332 км дорог областного и районного значения, - сообщил Малимбет Ибрашов. – Появление дорог повлечет за собой создание рабочих мест, сельчане смогут заниматься придорожным сервисом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.