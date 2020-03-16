Иллюстративное фото с сайта plus-one.ru Как сообщили сотрудники департамента, три жительницы Мангистау были в круизе на лайнере, который посещал Италию и Испанию (страны, входящие в список неблагоприятных для посещения в связи с коронавирусом). Женщины рассказали, что контакта с зараженными людьми у них быть не могло, потому что экскурсии по городам были кратковременными и все на свежем воздухе, также они не посещали общественные места с большим скоплением местных жителей. В дополнение туристки сообщили, что на корабле за их здоровьем смотрели местные медработники. Все вернувшиеся отправлены на домашний карантин. С них взята расписка об обязательном соблюдении карантина, а также расписка об уголовной ответственности в случае несоблюдения обязательств. На карантине жительницы Мангистау будут находиться четырнадцать дней. Помимо этого в департаменте рассказали, что тем же рейсом в страну прибыла еще одна жительница области, которая пребывала в КНР, она также помещена на карантин. Далее представители департамента заявили, что в Мангистауской области коронавирусной инфекции нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.