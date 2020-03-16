Впрочем, даже по такой цене в обменниках американской валюты нет в продаже, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Доллар подорожал до 425 тенге в обменниках Уральска Сегодня, 16 марта, в обменных пунктах Уральска продажа американского доллара перевалила барьер в 425 тенге, покупка составила 415 тенге. Но даже по цене 425 тенге доллар продают не во всех обменных пунктах. Еще вчера американскую валюту продавали по 405 тенге, а покупка составляла 409 тенге. Между тем, как сообщает сайт Informburo.kz сегодня, 16 марта, на Казахстанской фондовой бирже не заключили ни одной сделки по инструменту USDKZT_TOM на 11.00 по времени Нур-Султана. Табло на сайте KASE сначала показывало нули, сейчас на нём размещены результаты торгов за 13 марта. - Казахстанская фондовая биржа (KASE) информирует о том, что по состоянию на 11.00 ALT сделок по инструменту USDKZT_TOM заключено не было. Торги были открыты в штатном режиме в 10.15 ALT, – сообщили в пресс-службе биржи. Многие обменные пункты приостановили продажи долларов, другие повысили цену за доллар до 440 тенге. Утренняя цена на нефть Brent установилась на уровне 32,8 доллара за баррель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА