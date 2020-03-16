На дверях аптек висят объявления о том, что масок нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Уральцы не могут найти маски и антисептики - Обрабатывайте руки и пользуйтесь масками - советуют врачи, а ни того, ни другого в аптеках нет. Вот что делать? - возмущаются уральцы. В уральских аптеках действительно не осталось масок и антисептиков. Ранее главный санврач ЗКО сообщил, что в аптеках сети АО "Талап" в продаже будут одноразовые маски. Однако и там их уже нет. - Маски и антисептики закончились. Когда будут - не знаем. Пока можем предложить спирт и хлоргексидин для обработки, - сказали в справочной АО "Талап". Ажиотаж с медицинскими масками в Казахстане начался пару недель назад. В Актобе проблему решили путем пошива масок местными швейными цехами. Впрочем, гендиректор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев заявил о том, что ношение медицинских масок повышает риск заболевания вирусными инфекциями. Уральцы не могут найти маски и антисептики Уральцы не могут найти маски и антисептики Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.