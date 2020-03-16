О накопительных программах, о юридической законности сделок по покупке жилья или другой недвижимости и о работе кооператива рассказала Председатель потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ kz» Гулзара Еркиналиева.- Жилищная проблема была и остается глобальной для многих граждан нашей страны. Кто-то живет на квартире много лет и никак не может спланировать свой бюджет, чтобы накопить. Есть большие семьи, которые ютятся в маленькой квартире или общежитии и тоже нуждаются в расширении жилищной площади. А кто-то мечтает перебраться из поселка в город. Люди решают этот вопрос по-разному. Одни стоят в очереди на получение арендного или ипотечного жилья в рамках социальных госпрограмм обеспечения населения жильем. А другие граждане, которые не подходят ни под одну категорию, пытаются найти альтернативное решение жилищного вопроса. Вот тем людям, которые пытаются найти альтернативу, мы стараемся помочь. Причем они могут купить жилье в любом населенном пункте Казахстана, будь то квартиры или дома. Кроме того, с помощью нашего кооператива можно также приобрести участки под строительство, офисы под бизнес, дачи, автомобили или другую недвижимость, а также получить займы на строительство. Поэтому мы приглашаем заинтересованных граждан на консультацию, чтобы они в дальнейшем приняли для себя правильное и нужное решение.- В соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» № 142 от 16 января 2001 г., ПКГ«Свой ДОМ kz» является некоммерческой организацией, основанной на учредительном собрании 25 октября 2016 г., и действует в соответствии со статьей №12 Закона Республики Казахстан «О Потребительском Кооперативе», прошедшей государственную регистрацию в Департаменте юстиции ЗКО 14 ноября 2016 года. Кооператив представляет собой добровольное объединение физических и юридических лиц для улучшения жилищных условий и предпринимательской деятельности участников, осуществляемое путем объединения их паевых (первоначальных) взносов, тем самым образовывая фонд финансовой взаимопомощи. У кооператива есть мини-производство – это привлечение дополнительных средств для осуществления прямых целей по приобретению недвижимости для участников кооператива и участия в строительстве малоэтажных домов для участников и для реализации новых квартир на рынке недвижимости. Доходы, полученные потребительским кооперативом, согласно закону РК «О Потребительском Кооперативе» не могут распределяться между его участниками и направляются только на уставные цели.- Наш кооператив предлагает такие выгодные и доступные для каждого казахстанца программы накопления: «Экспресс» - первоначальный (паевый) взнос от стоимости недвижимости 50%, «Собственник» - первоначальный (паевый) взнос 20% и «Свой ДОМ» - первоначальный (паевой) взнос 10%, «Асар» - первоначальный (паевый) взнос от стоимости недвижимости 30%, СНС - скидочно–накопительная система. А также мы ввели специальную программу для матерей–одиночек, матерей–вдов и многодетных семей (от 3–х детей и более) «Асыл АНА», по которой мамы могут вступить в кооператив с вступительным взносом 30000 тенге, заключить договор и встать на очередь. Ежемесячно они также вносят 30000 тенге сроком от 1,5 до 3 лет. Стоимость недвижимости не должна превышать шести миллионов.- Самое главное – нужно стараться соблюдать условия договора, то есть помимо внесения первоначального и вступительного взносов необходимо вовремя выплачивать ежемесячные взносы. От соблюдения условий договора и графика накопления средств зависит соблюдение очереди каждого члена кооператива и как быстро человек сможет приобрести свою квартиру или дом.- Нам доверяют, так как мы работаем открыто, честно и в рамках правового поля. Каждый договор и другая документация оформляются юридически, согласно законодательству РК. Следует отметить, что до опубликования этого интервью, в наших предыдущих публикациях, многие члены кооператива «Свой ДОМ kz» делились своим мнением о кооперативе, где высказывали только положительные отклики. Все они за короткий срок приобрели недвижимость благодаря «Свой ДОМ kz». Так, одна из них, жительница нашей области Кристина Новокшонова, четко выполняя условия договора, недавно отпраздновала новоселье в своем доме. - Сразу хочу сказать, что это не лохотрон, все документы оформлены юридически. В 2018 году я заключила договор с кооперативом «Свой ДОМ kz» по программе «Собственник», ориентируясь на предполагаемую стоимость дома в шесть с половиной миллионов тенге. Внесла первоначальный взнос 20% и начала копить, оплачивая строго по графику ежемесячный паевый взнос. 16 октября 2019 года благодаря кооперативу я приобрела в хорошем районе Уральска просторный и уютный частный дом с гаражом и другими хозпостройками. А 1 марта моя семья отпраздновала новоселье. Невозможно передать словами, как мы счастливы! Спасибо кооперативу «Свой ДОМ kz»! Можно долго мечтать о своем доме, а лучше действовать!Новости Компаний. Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.