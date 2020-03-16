Назначена новый аким Шынгырлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новый аким района назначен в ЗКО По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Шынгырлауского района назначен Муханбетжанова Алия Бигазиевна. В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что в конце 2019 года в Шынгырлауском районе был зарегистрирован факт коррупции в отношении руководителя отдела образования. - В связи с этим аким района Турмагамбетов Ержан Рысжанович принял решение о добровольном уходе с поста и обратился к руководству с соответствующим заявлением. Аким области одобрил прошение Ержана Рысжановича.  Несмотря на то, что новое правило было введено до произошедшего факта, аким района признал всю ответственность в качестве руководителя.  Действия акима района, принявшего такое решение, характеризует его как нравственно ответственного гражданина и руководителя. Ержан Турмагамбетов - опытный государственный служащий, знания и профессиональные навыки которого еще сполна послужат стране. Сейчас он находится в кадровом резерве, - пояснили в пресс-службе акима ЗКО.
Муханбетжанова Алия Бигазиевна 1978 года рождения. Образование – высшее. Окончила Западно-Казахстанский государственный аграрный университет и Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова по специальностям «агрохимия и почвоведение» и «русский язык и литература, иностранный язык». В разные годы работала: - учителем Кожевниковской средней школы Зеленовского района; - ведущим специалистом Зеленовского районного отдела по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области, село Переметное; - главным специалистом по земельным отношениям отдела сельского хозяйства и земельных отношений Зеленовского района Западно-Казахстанской области, село Переметное; - заведующим отдела земельных отношений Зеленовского района Западно-Казахстанской области, село Переметное; - начальником отдела земельных отношений Зеленовского района Западно-Казахстанской области, село Переметное; - С 2014 года работала руководителем управления земельных отношений Западно-Казахстанской области.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.