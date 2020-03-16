41-летний Асхат Шахаров - выпускник Казахской государственной академии спорта и туризма по специальности «преподаватель физической культуры, тренер по спорту». В 2002 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности экономист международного уровня, кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем кафедры спортивных дисциплин АГУ им. К. Жубанова. В разные годы работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Актюбинского областного центра подготовки олимпийского резерва. В 2013 году Шахаров был назначен акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области. С 2017 года занимал должность акима района Байтерек ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе акима Актобе, распоряжением главы Актюбинской области Ондасына Уразалина по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом Актобе акимом областного центра назначен Асхат Шахаров.Предшественник Асхата Шахарова - Мавр Абдуллин - был назначен на должность акима Актобе в июне прошлого года. Ондасын Уразалин поблагодарил его за работу.