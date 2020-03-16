Сегодня, 16 марта, в центре обслуживания населения собрались сотни уральцев. Большинство из них пришли для того, чтобы сделать паспорт. Жительница Уральска Валентина говорит, что она пришла сегодня примерно к 10 часам. - Уже 12, а очередь двигается очень медленно. Люди паникуют, ругаются. Кто-то лезет за консультациями вне очереди. Стоим тут, разговариваем. Большинство пришли, чтобы сделать паспорт, - сказала женщина. Руководитель отдела№2 ЦОНа города Уральск Гульмира Утегенова отметила, что сегодня действительно большой наплыв людей. В очереди за паспортами насчитывается более 100 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.