Иллюстративное фото с сайта asiasport.kz ТЦ будут закрыты с 16-го марта по 15-е апреля. Это торговые центры «Актау» и «Ардагер». Сообщается что, несмотря на закрытие этих торговых центров, аптеки и магазины «City Market» в них, будут работать по обычному графику. Напомним, с 16 марта 2020 года в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Это сделано из-за объявления ВОЗ пандемии коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.