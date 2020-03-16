Пресс-служба акима Актау сообщила, что из-за чрезвычайного положения в стране, в городе временно останавливают свою работу два торговых центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актау закрывают торговые центры из-за коронавируса Иллюстративное фото с сайта asiasport.kz ТЦ будут закрыты с 16-го марта по 15-е апреля. Это торговые центры «Актау» и «Ардагер». Сообщается что, несмотря на закрытие этих торговых центров, аптеки и магазины «City Market» в них, будут работать по обычному графику. Напомним, с 16 марта 2020 года в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Это сделано из-за объявления ВОЗ пандемии коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА