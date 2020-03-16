Касым-Жомарт Токаев в своем обращении призвал граждан сохранять спокойствие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пытающиеся посеять панику понесут наказание - президент РК Сегодня, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в телевизионном обращении призвал всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. - Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны, - отметил Токаев. - Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности. Те, кто распространяет провокационную информацию и пытается посеять панику, понесут наказание согласно закону. Напомним, 13 марта в Казахстане зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. А вчера, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что с 16 марта по 15 апреля в республике вводится режим чрезвычайного положения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  