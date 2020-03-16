Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Такая ситуация вредит бизнесу в стране - общественный деятель об очередях на госгранице Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства заявил, что вводятся ограничения на въезд и выезд с территории РК. – Прошу отнестись к этому с пониманием. Но эти меры не распространяются на грузовые перевозки. В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим, - заявил Касым-Жомарт Токаев. Напомним, 15 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения короновируса. В указе президента говорится об ограничении на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с его территории всеми видами транспорта. Сейчас в Казахстане выявлено девять случаев заражения COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  